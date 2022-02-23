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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия пригрозила США сильным ответом на санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва даст сильный ответ на новые санкции США, сообщается на сайте российского МИД. Отмечается, что реакция не обязательно будет симметричной, но «выверенной и чувствительной для американской стороны».

Дипломатическое ведомство отметило, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер в отношении России, который затрагивает финансовый сектор и отдельных граждан, стал уже 101-м по счету.

По мнению МИД, он «идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России». При этом Москва уже доказала, что, несмотря на все санкции, способна минимизировать ущерб, отмечается в сообщении.

«Санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — подчеркивает российское дипломатическое ведомство.

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Политика #Россия #Мир
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