Россия пригрозила США сильным ответом на санкции

Москва даст сильный ответ на новые санкции США, сообщается на сайте российского МИД. Отмечается, что реакция не обязательно будет симметричной, но «выверенной и чувствительной для американской стороны».

Дипломатическое ведомство отметило, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер в отношении России, который затрагивает финансовый сектор и отдельных граждан, стал уже 101-м по счету.

По мнению МИД, он «идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России». При этом Москва уже доказала, что, несмотря на все санкции, способна минимизировать ущерб, отмечается в сообщении.

«Санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — подчеркивает российское дипломатическое ведомство.