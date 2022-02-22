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Жительница Красноярска выступит на конкурсе красоты в Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Директор по развитию спортивного комплекса «Сокол» из Красноярска Кристина Третьякова представит Россию на масштабном международном конкурсе красоты «Миссис Glam Мира 2022», сообщает Академия международных конкурсов красоты.

Конкурс красоты «Миссис Glam Мира 2022» пройдет в Индии с 19 по 28 августа. Конкурсантке 40 лет, рост 175 сантиметров. Третьякова увлекается моделингом, съемками, спортом, бизнесом, активным отдыхом, рисованием.

Девушка работает директором по развитию спортивного комплекса «Сокол», а также руководителем smm-агентства. Воспитывает 13-летнего сына и трехлетнюю дочь.

Девушка была победительницей регионального, конкурса красоты «Миссис Красноярский Край 2020». Она была героиней передачи на первом канале «Давай поженимся».

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