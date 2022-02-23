Соцсети с юмором встретили 23 февраля. ФОТО

День защитника отечества один из любимых праздников для генераторов шуток в соцсетях. Из-за исторической основы многих мужчин не считают нужным поздравлять.

«Не служил — не мужик», — считают представительницы слабого пола, и ограничиваются в крайнем случае подарком в виде носков или пены для бритья. Эти стереотипы отразились к мемах, которые традиционно наполняют соцсети 23 февраля.

У практичных подарков на 23 февраля есть логическое объяснение. Во времена СССР День защитника Отечества считался праздником только тех, кто служил в армии.

И чтобы другим мужчинам не было обидно, женщины придумали дарить простые и полезные презенты: носки или бритву.

Оказывается, мужчины хотят от женщин совсем другого. По данным опросов 30% респондентов обрадовались бы гаджету, 17% хотели бы получить в подарок одежду или обувь.

Чуть меньше — 15% мужчин — считают отличным презентом уходовую косметику, а 12% — подарочные сертификаты. Лишь 1% респондентов пожелал получить деньги, а 2% мужчин вообще не хотят подарков в этом году.

Кроме подарков основой для шуток служит положение мужчины: проходил ли он службу в армии. Есть мнение, что не служившие парни не заслужили поздравлений и называться мужчиной тоже не заслужили.

Защитники отечества придумали для себя «диванные войска», чтобы хоть как-то соответствовать празднику. В свой праздник, якобы, они должны отдыхать, лежа на диване, а их жены должны о них заботиться.

Сегодня в России традиционно считается, что 23 февраля — мужской день, как 8 марта — женский. Поздравлять принято не только взрослых мужчин, но и мальчиков, которые даже не знают, что такое защитник Отечества.