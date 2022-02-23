Соцсети с юмором встретили 23 февраля. ФОТО

День защитника отечества один из любимых праздников для генераторов
шуток в соцсетях. Из-за исторической основы многих мужчин не считают нужным поздравлять.
«Не служил — не мужик», — считают представительницы слабого
пола, и ограничиваются в крайнем случае подарком в виде носков или пены для
бритья. Эти стереотипы отразились к мемах, которые традиционно наполняют
соцсети 23 февраля.
У практичных подарков на 23 февраля есть логическое объяснение. Во времена СССР День защитника Отечества считался праздником только тех, кто служил в армии.
И чтобы другим мужчинам не было обидно, женщины
придумали дарить простые и полезные презенты: носки или
бритву.
Оказывается, мужчины хотят от женщин совсем другого. По данным опросов 30% респондентов обрадовались бы гаджету, 17% хотели бы получить в подарок одежду или обувь.
Чуть меньше — 15% мужчин — считают отличным презентом уходовую косметику, а 12% — подарочные сертификаты. Лишь 1% респондентов пожелал получить деньги, а 2% мужчин вообще не хотят подарков в этом году.
Кроме подарков основой для шуток служит положение мужчины: проходил
ли он службу в армии. Есть мнение, что не служившие парни не заслужили
поздравлений и называться мужчиной тоже не заслужили.
Защитники отечества придумали для себя «диванные войска»,
чтобы хоть как-то соответствовать празднику. В свой праздник, якобы, они должны
отдыхать, лежа на диване, а их жены должны о них заботиться.
Сегодня в России традиционно считается, что 23 февраля —
мужской день, как 8 марта — женский. Поздравлять принято не только взрослых
мужчин, но и мальчиков, которые даже не знают, что такое защитник Отечества.