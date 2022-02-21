Весеннее обновление популярных браузеров вызовет сбой интернета

Весной 2022 года ожидается выход сборок популярных браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox под номером 100. Так как цифра трехзначная, множество сайтов в интернете в результате могут сломаться.

Дело в том, что значительная часть сайтов попросту не умеют считывать трехзначные цифры User agent — так называется идентификационная строка клиентского приложения, использующая определенный сетевой протокол. Фактически, это «паспорт» для браузеров.

Например, в числе проблемных сайтов такие гиганты, как Yahoo, HBO Go и Bethesda. Если разработчики их не модифицируют в самое ближайшее время, современные браузеры не смогут с ними работать.

Разработчики Mozilla Firefox уже заявили, что в случае глобальных проблем готовы «заморозить» номер актуальной версии браузера на цифре 99. Ожидается, что Google Chrome и Microsoft Edge с номером 100 выйдут в марте, а Firefox достигнет трехзначного номера сборки в мае.