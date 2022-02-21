Потепление придет в Забайкалье

Потепление до 1 градуса придет в Забайкальский край, по ночам еще будет достаточно морозно, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Читинского гидрометцентра Светлана Хрусталева.

«Погода порадует забайкальцев своими теплыми днями. Чувствуется приближение весны: день становится длиннее, ярче светит солнце. В течение недели ожидается умеренно теплая, преимущественно без осадков погода», — сказала Хрусталева.

Температура ночью составит 22-27 градусов мороза, по северной половине края до минус 33 градусов. По южным, юго-восточным, центральным районам 15-20 градусов мороза, температура днем ожидается от 2-10 градусов мороза.

В четверг, 24 февраля, температура днем достигнет плюсовых значений, ожидаются оттепели до 1 градуса. Ветер прогнозируется слабый, во второй половине недели днем с порывами до 14 метров в секунду.