Свалку черепов и костей обнаружили в Омске

Жители поселка Чукреевка в черте Омска обнаружили огромную незаконную свалку голов и костей скота.

Снимки свалки в Чукреевке появились в соцсетях в воскресенье вечером. «Неизвестный выкинул большое количество голов и костей скота. Разве так можно?» — подписал автор фото.

В понедельник в ситуацию вмешались городские власти. Они пообещали устранить незаконную свалку.

«Факт складирования на территории биоотходов подтвердился. В ближайшее время будет проведена работа по очистке подъездных путей к месту свалки для дальнейшей ее ликвидации. Работы по зачистке территории от биоотходов планируется провести до конца текущей недели», — сообщил пресс-центр городской администрации.