Свалку черепов и костей обнаружили в Омске

Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru
Жители поселка Чукреевка в черте Омска обнаружили огромную незаконную свалку голов и костей скота.
Снимки свалки в Чукреевке появились в соцсетях в воскресенье вечером. «Неизвестный выкинул большое количество голов и костей скота. Разве так можно?» — подписал автор фото.
В понедельник в ситуацию вмешались городские власти. Они пообещали устранить незаконную свалку.
«Факт складирования на территории биоотходов подтвердился. В ближайшее время будет проведена работа по очистке подъездных путей к месту свалки для дальнейшей ее ликвидации. Работы по зачистке территории от биоотходов планируется провести до конца текущей недели», — сообщил пресс-центр городской администрации.
mosquito__2010Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...
WSG0600-164-164Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
AlhazredВы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.
seekeerА ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?