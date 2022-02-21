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Свалку черепов и костей обнаружили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Жители поселка Чукреевка в черте Омска обнаружили огромную незаконную свалку голов и костей скота.

Снимки свалки в Чукреевке появились в соцсетях в воскресенье вечером. «Неизвестный выкинул большое количество голов и костей скота. Разве так можно?» — подписал автор фото.

В понедельник в ситуацию вмешались городские власти. Они пообещали устранить незаконную свалку.

«Факт складирования на территории биоотходов подтвердился. В ближайшее время будет проведена работа по очистке подъездных путей к месту свалки для дальнейшей ее ликвидации. Работы по зачистке территории от биоотходов планируется провести до конца текущей недели», — сообщил пресс-центр городской администрации.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru