Россияне назвали проблемы удаленки

Трудности с самодисциплиной и особенно длинный рабочий день стали основными трудностями россиян при работе в удаленном режиме, выяснили аналитики.

В опросе сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» приняли участие почти 2 тысячи человек. Выяснилось, что 50% респондентов работают в традиционном режиме, 30% сотрудников трудятся «гибридно» — ходят в офис не каждый день, 18% опрошенных полностью перешли на удаленку, оставшиеся 2% работали удаленно и раньше.

Среди основных проблем удаленки респонденты назвали трудности с самодисциплиной и более длинный рабочий день, чем при традиционном режиме (29%). Еще 23% сложно работать без живого общения.

Также среди проблем удаленной работы оказались родственники, которые отвлекают, плохо интернет дома и конкуренция за компьютер, которым пользуются все члены семьи.