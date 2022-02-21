НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне назвали проблемы удаленки

Источник:
Sibnet.ru
211 1
Фото: © Sibnet.ru

Трудности с самодисциплиной и особенно длинный рабочий день стали основными трудностями россиян при работе в удаленном режиме, выяснили аналитики.

В опросе сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» приняли участие почти 2 тысячи человек. Выяснилось, что 50% респондентов работают в традиционном режиме, 30% сотрудников трудятся «гибридно» — ходят в офис не каждый день, 18% опрошенных полностью перешли на удаленку, оставшиеся 2% работали удаленно и раньше.

Среди основных проблем удаленки респонденты назвали трудности с самодисциплиной и более длинный рабочий день, чем при традиционном режиме (29%). Еще 23% сложно работать без живого общения.

Также среди проблем удаленной работы оказались родственники, которые отвлекают, плохо интернет дома и конкуренция за компьютер, которым пользуются все члены семьи.

Тема: Делаем карьеру
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Россияне назвали факторы стресса на работе
Зарплата 500 тысяч: что творится на ИТ-рынке
Каждый третий россиянин признался в переработках
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Победную трассу Большунова сравнили с перевалом Алтая
Тульские соколы впервые отправятся на Алтай
Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края
Два Алтая родились в Москве в прошлом году
Самое популярное
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин и Байден встретятся по предложению Макрона
Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют
Посольство США предупредило об угрозе терактов в России
Изменились правила выдачи ковидного QR-кода
О самом главном
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Гороскоп удачи: счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Какую косметику подарить мужчине
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
37
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
28
Столтенберг пригрозил России появлением НАТО на границах
20
МИД посчитал позором заявления США о планах вторжения на Украину
20
Франция и Германия призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР 
Sibnet.Ru