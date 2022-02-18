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Новосибирские власти заявили о стабилизации ситуации с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По информации Хальзова, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 5043 случая коронавирусной инфекции, 144 человека госпитализировано.

«Динамика по заболеваемости, как мы видим, положительная. Максимальные цифры по заболеваемости были на этой неделе, но сейчас идет падение. Мы видим это и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы», — цитирует министра пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также, по словам Хальзова, показатели заболеваемости жителей старше 60 лет в Новосибирской области меньше, чем в других регионах.

Минздрав рассматривает возможность для обратного перепрофилирования ряда коронавирусных госпиталей, но это решение будет принято только в марте.

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