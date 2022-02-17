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Путин призвал МВД высылать опасных мигрантов из страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министерство внутренних дел должно применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в 2021 году количество экстремистских преступлений выросло в России на четверть. Он предложил привлекать к борьбе с преступлениями экстремистской направленности гражданское общество и СМИ.

«Следует выработать эффективные и превентивные меры. Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма средства массовой информации, структуры гражданского общества, молодежные объединения, представителей наших традиционных религий», — подчеркнул Путин.

Политика
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