Путин призвал МВД высылать опасных мигрантов из страны

Министерство внутренних дел должно применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в 2021 году количество экстремистских преступлений выросло в России на четверть. Он предложил привлекать к борьбе с преступлениями экстремистской направленности гражданское общество и СМИ.

«Следует выработать эффективные и превентивные меры. Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма средства массовой информации, структуры гражданского общества, молодежные объединения, представителей наших традиционных религий», — подчеркнул Путин.