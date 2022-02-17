НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль прокомментировал здоровье внуков Путина

Источник:
ТАСС
416 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Здоровье внуков президента Владимира Путина в пандемию является предметом должной заботы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России ответил на просьбу прокомментировать слова директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, не имеет значения, как в Кремле относятся к подобным заявлениям. На вопрос, есть ли антитела у внуков Путина, он отметил, что о здоровье детей заботятся должным образом, не став уточнять, болели ли они коронавирусом.

Впервые о том, что у него есть внуки, Путин рассказал в 2017 году в интервью журналисту Оливеру Стоуну. Известно, что у президента два внука, старшему на сегодня девять лет, точный возраст второго неизвестен.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Таиланд разрешил привитым «Спутником Лайт» въезд без карантина
смотреть все
Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чистейший регион России нашли в Сибири
Суд заберет жилье дочери арестованного экс-главы омской полиции
Сибирский ученый нашел новые виды древних моллюсков в Арктике
Пушистых свиней разводят в Красноярском крае
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России
Обсуждение (2)
Картина дня
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Валиева — четвертая
Лукашенко пригрозил противникам «сверхъядерным» оружием
Путин призвал МВД высылать опасных мигрантов из страны
Заместитель посла США выслан из России
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
45
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
41
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
34
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
23
Союз России и Китая стал порождением слабости США
22
Байден обратился к российскому народу
Sibnet.Ru