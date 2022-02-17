Кремль прокомментировал здоровье внуков Путина

Здоровье внуков президента Владимира Путина в пандемию является предметом должной заботы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России ответил на просьбу прокомментировать слова директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, не имеет значения, как в Кремле относятся к подобным заявлениям. На вопрос, есть ли антитела у внуков Путина, он отметил, что о здоровье детей заботятся должным образом, не став уточнять, болели ли они коронавирусом.

Впервые о том, что у него есть внуки, Путин рассказал в 2017 году в интервью журналисту Оливеру Стоуну. Известно, что у президента два внука, старшему на сегодня девять лет, точный возраст второго неизвестен.