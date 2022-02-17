Сибирский ученый нашел новые виды древних моллюсков в Арктике

Ученый новосибирского института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Всеволод Ефременко нашел неизвестные ранее виды ископаемых моллюсков в Арктике, сообщила в четверг пресс-служба института.

Инженер исследовал ранее не изученные коллекции образцов, собранных в районе арктического полуострова Нордвик в разные годы. Так ученый расширил палеонтологическую характеристику нижнемеловых отложений полуострова Нордвик по белемнитам (ископаемым головоногим моллюскам) и сделал выводы по их распространению.

Ефременко описал два новых вида белемнитов семейства Cylindroteuthididae — Arctoteuthis angusta и Boreioteuthis mirifica. По словам специалиста, вид Boreioteuthis mirifica может быть обнаружен и в других разрезах Арктики, в которых вскрываются одновозрастные отложения.

В ходе исследований был описан вид Lagonibelus necopinus. Ранее он был установлен только на Северном Урале, а в Восточной Сибири найден впервые. Это самое раннее свидетельство существования этого вида, позволяющее судить о его родовой принадлежности.

Сейчас Ефременко занимается изучением крупной коллекции нижнемеловых белемнитов севера Сибири.