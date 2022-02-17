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Затянувшаяся стройка ледовой дороги на Ольхон завершится на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Иркутской области

Строительство ледовой дороги на популярный среди туристов остров Ольхон на Байкале завершится до конца недели, в этом году сроки сдвинулись из-за теплой зимы, сообщила пресс-служба администрации Иркутской области.

«Дорога на Ольхон – это стратегическое направление. Только по ней жители могут попасть на "материк". Также на Ольхон приезжают тысячи туристов. Сейчас пассажиров перевозят на судне на воздушной подушке. Оно ходит по расписанию, имеет ограничения по количеству пассажиров. Дорога позволит их снять», — сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

В прошлом году ледовую дорогу на Ольхон открыли 10 февраля, в позапрошлом — 11 февраля. В этом году из-за теплой зимы и медленной скорости намерзания льда дорогу создают позже. Основной проблемой была толщина льда, для дороги она должна составлять не менее 50 сантиметров, но этот показатель был достигнут только 7 февраля, тогда начали строить дорогу.

Сейчас толщина льда составляет 56 сантиметров. Уже расчищены полосы движения, между ними сделана специальная разделительная полоса. Идет разбивка дороги, установка сигнальных вешек.

«При прокладке трассы мы смотрим, где проходят глубокие трещины и торосы — это нагромождения льдин, и делаем их обходы. Ещё одна сложность для строительства дороги — это нерпы. Животные живут во льду и под водой, для дыхания они делают отверстия — продыхи, под которыми бывают конусы пустоты. Мы обходим их при строительстве дороги», — рассказал главный инженер подрядной организации Андрей Лоскутников.

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