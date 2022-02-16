Учитель из Забайкалья написала стих в поддержку Камилы Валиевой

Преподаватель по информатике и физике из поселка Забайкальск Юлия Гильфанова написала стихотворение в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх, сообщает правительство региона.

«Камила — пример для подрастающего поколения, так как многие ребята, глядя на нее, не отпускают руки, не смотря на мнение окружающих, добиваются своего, совершенствуются, развиваются и покоряют любые вершины», — рассказала учительница.

Педагог написала для Валиевой такие строки: «Всегда иди вперед к заветной цели, И никогда, прошу, не отступай. Какие б вихри не кружили и метели. Камила, ты — непобедима! Так и знай».

Валиева добилась права выступить в личных соревнованиях фигуристок через Спортивный арбитражный суд. Фигуристка входила в состав сборной России, завоевавшей золото командного турнира на Олимпиаде. Но в день награждения выяснилось, что в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенное вещество.

МОК заявил, что церемония награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, в ходе Олимпиады проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела российской фигуристки. После короткой программы Валиева — на первом месте. В четверг, 17 февраля она покажет произвольную программу.