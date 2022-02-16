Учитель из Забайкалья написала стих в поддержку Камилы Валиевой

Преподаватель по информатике и физике из поселка Забайкальск Юлия Гильфанова написала стихотворение в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх, сообщает правительство региона.
«Камила — пример для подрастающего поколения, так как многие
ребята, глядя на нее, не отпускают руки, не смотря на мнение окружающих,
добиваются своего, совершенствуются, развиваются и покоряют любые вершины», —
рассказала учительница.
Педагог написала для Валиевой такие строки: «Всегда иди вперед
к заветной цели, И никогда, прошу, не отступай. Какие б вихри не кружили и
метели. Камила, ты — непобедима! Так и знай».
Валиева добилась права выступить в личных соревнованиях
фигуристок через Спортивный арбитражный суд. Фигуристка входила в состав
сборной России, завоевавшей золото командного турнира на Олимпиаде. Но в день
награждения выяснилось, что в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года
обнаружили запрещенное вещество.
МОК заявил, что церемония награждения, если Валиева попадет
в тройку лучших, в ходе Олимпиады проведена не будет, она состоится после
окончания расследования дела российской фигуристки. После короткой программы
Валиева — на первом месте. В четверг, 17 февраля она
покажет произвольную программу.
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