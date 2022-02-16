Запад два месяца бился в истерике по поводу «скорого российского вторжения» на Украину. Москва недобро смотрела в ответ (разве что пальцем у виска не крутила) и неустанно отвергала обвинения. И тут президент США Джо Байден США анонсировал —Россия перейдет в наступление 16 февраля...

А предшествовать вторжению будет «шквал ракетных ударов и кибератак», предупредил Байден союзников по НАТО. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, правда, немного успокоил. По его мнению, на захват Киева российской армией уйдет не два, как считалось ранее, а три дня.

Президент США при этом подчеркнул, что американские военные ни при каких обстоятельствах на Украину отправлены не будут. Он призвал американцев срочно покинуть украинскую территорию. Вслед за ним с подобным призывом к своим согражданам обратились власти еще нескольких десятков государств.

Украинский лидер Владимир Зеленский с недоумением наблюдал за этим действом. Он сам и его соратники уже не раз говорили, что не видят особой угрозы со стороны России. Киев просил не нагнетать панику, поскольку она убивает украинскую экономику. Инвесторы выводят капиталы, падает гривна, растут цены.

После того как Байден назвал срок «вторжения», за иностранцами с Украины на Запад побежали и местные олигархи. В Европе неожиданно оказались украинские чиновники и депутаты. На заседании Верховной Рады даже не удалось собрать кворум. Зеленский дал народным избранникам сутки на возвращение на Украину.

Исторический контекст

После краха Советского Союза Россию признали проигравшей стороной. Коллективный Запад решил, что Москва потерпела поражение в холодной войне и поэтому теперь будет вынуждена играть исключительно по западным правилам.

Запад строил отношения с Россией только в тех сферах, где ему было выгодной. НАТО, которое стало инструментом продвижения интересов США на европейском континенте, расширялось. Возражения Москвы полностью игнорировались.

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Североатлантический альянс позиционировался как некая зона безопасности. Россия при этом из нее исключалась. Она могла претендовать только на роль младшего партнера организации. После военного конфликта с Грузией в 2008 Москву стали считать только противником.

Запад стал делать из Украины главный русофобский форпост. Москва же заявляла, что не допустит ее членства в НАТО ни в коем случае. Как сказал президент Путин, России «просто некуда дальше отступать».

Кремль выставил США и НАТО ультимативные требования о заключении юридически обязывающих договоров о гарантиях безопасности. Россия предложила Западу установить равноправные отношения и обозначить «красные линии», за которые стороны согласились бы не переходить.

Таким образом, Украина стала первым «местом битвы» за установление баланса сил между Россией и Западом. В Кремле считают, что это, возможно, последний шанс бескровно договориться о новом мировом порядке.

Путин создает «напряжение»

После многих проб и ошибок Кремль, кажется, нашел действенную тактику воздействия на США и НАТО. Раньше все политические инициативы Москвы Запад успешно «забалтывал» в многочисленных и бессмысленных переговорах и консультациях.

Подошли язык ультиматума и «игра мускулами». После конфликта с Грузией в 2008 году Россия сумела построить прекрасно оснащенную, современную и высокомобильную армию. Она доказала эффективность в Крыму и Сирии. Двигая танки у границ, на своей суверенной территории Россия создавала «напряженность» и вынуждала Запад к переговорам.

Так удалось организовать саммит Путина и Байдена в Женеве в июне 2021 года. Тогда президентам якобы удалось прийти к некому соглашению по Украине. Глава Белого дома, как считают эксперты, пообещал надавить на Киев, чтобы тот выполнил минские соглашения.

Киев был вынужден подписать минские соглашения в 2015 после серии военных поражений. Документ подразумевает глубокую автономию Донбасса, что означает неизбежную политическую смерть для любого украинского президента. Зеленский не может выйти из соглашений, но всеми силами пытается оттянуть их реализацию.

Белый дом не сумел или не захотел заставить Зеленского выполнять минские соглашения. Дело с мертвой точки не сдвинули ни переговоры с Байденом, ни визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернс. Напротив, украинские власти заговорили о ревизии «Минска».

Возникла угроза того, что Зеленский под молчаливым согласием Вашингтона решиться пойти на силовое решение проблемы Донбасса. Так в 2008 году президент Грузии Михаил Саакашвили направил войска в Южную Осетию. Подобного исхода Москва допустить не могла.

Россия начала сосредотачивать ударные группировки вдоль украинской границы. Во-первых, чтобы подвигнуть Запад к продолжению переговоров. Во-вторых, чтобы не допустить операции украинских силовиков в Донбассе.

Армия или угроза ее применения в русской истории всегда была самым эффективным инструментом внешней политики. Тем более, что в Европе сейчас достойного соперника Вооруженным силам России нет.

Образцовая истерика

Запад же в борьбе с Россией стал работать на своем излюбленном поле, где он наиболее эффективен, — поле информационных войн. Он избрал самую действенную тактику постоянного нагнетании истерии по поводу «неотвратимого вторжения России» на Украину. Здесь преследуется сразу несколько целей:

— свести инициированный Россией разговор о новых принципах европейской безопасности исключительно к проблеме «защиты Украины от агрессии»;

— деморализовать Россию угрозой сокрушающего санкционного удара;



— сплоить союзников и сателлитов в борьбе с агрессивной Москвой, которая под властью Путина «мечтает о восстановлении Советского Союза»;

— заставить Киев пойти на выполнение минских соглашений, чтобы снять угрозу военного конфликта с Россией и продолжить с Кремлем предметные переговоры.

При этом обе стороны — Москва и Вашингтон — используют широко распространенную в годы холодной войны переговорную тактику «балансирования на грани войны» — Brinkmanship. Она предполагает постоянное усиление взаимных угроз. Эскалация продолжается до тех, пор пока кто-нибудь первый «не моргнет» (согласится на уступки). Кто моргнет — тот и проиграл.

К счастью, США и Россия понимают бессмысленность прямого военного конфликта между ними. Они могут уничтожить и себя, и цивилизацию. Ядерное оружие здорово дисциплинировало отношения между мировыми державами. Максимум, что может грозить — гибридная битва на территории Украины.

Проблема в том, что соглашения о новом балансе сил ранее достигалось только в результате войны или тяжелейших кризисов, вроде Карибского, когда СССР И США реально стояли на грани ядерной войны.

Варианты разрешения ситуации

К 16 февраля Москва и Вашингтон сошлись в клинче. Вопрос в том, считают ли стороны эскалацию достаточной, чтобы выйти на переговоры и предложить компромисс. Достигнет ли конфликт горячей стадии стали или закончится на этапе информационной войны и угроз?

Первый вариант — большая война между Россией и Украиной. Здесь пока даже и близко не видно повода, из-за которого российская армия сойдется в бою с вооруженными силами Украины.

Для Киева — это самоубийство. Россия способна быстро разгромить украинские силы и занять территорию. Но что делать потом: переформатирование украинских регионов потребует огромных ресурсов. К тому же Запад ударит по российской экономике жесткими санкциями.

Для Запада подобный исход станет эпическим провалом. Бегство из Афганистана нанесло колоссальный ущерб репутации США и НАТО. Потеря Украины будет в разы более страшным ударом.

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Второй вариант — ограниченный конфликт на территории Донбасса. Стороны кулуарно договариваются, чтобы из такого конфликта не разрослась большая война. Начинаются перестрелки в Донбассе. Россия в ответ признает независимость Донецкой и Луганской республик.

Украина для вида протестует, а на самом деле избавляется от проблемных территорий. Запад вводит против России символические санкции и продолжает с Россией конфиденциальные переговоры, в том числе о взаимоотношениях с самой большой проблемой для США — Китаем.

Третий вариант — Москва и Вашингтон уже по принципиальным вещам договорились (Европа и Китай) или близки к этому. Идет лишь жесткий торг, как это принято у великих держав. Запад же истерит, чтобы сохранить лицо и успокоить публику внутри своих стран.

Четвертый вариант — стороны впали в полный кураж, действуют строго в своих интересах и не слышат оппонентов. Ситуацией правит хаос. Так было и перед Первой, и перед Второй мировыми войнами. Правда, сейчас есть сдерживающая сила — угроза глобальной ядерной войны.

В последнем случае резко возрастает шанс вмешательство «третьей силы». Есть варианты, когда у России не останется иного выбора, как нанести удар. У войны своя логика.

Повод для оптимизма

Пока же Минобороны России сообщило, что российские силы завершили часть военных учений и возвращаются от границ Украины в свои гарнизоны. Подразделения Южного и Западного военного округов уже начали погрузку и отправляются в места постоянной дислокации.

И телеканал CNN отметил, что обещанное Байденом вторжение в пределы Украины 16 февраля может и не состояться. В планы российской армии якобы вмешалась теплая погода, сделавшая дороги непроходимыми для тяжелой боевой техники.