США не исключили «вторжения» России на Украину на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением о возможности акта «военной агрессии» России против Украины на этой неделе.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — заявил Блинкен в интервью телеканалу France 24, отвечая на вопрос о том, считают ли власти США, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность тем, что Москва «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения».

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«Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <...> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками [по этому поводу]», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

Минобороны РФ во вторник, 15 февраля сообщило, что Россия начала возвращать военных Южного и Западного военных округов, задействованных в учениях у украинской границы, в места постоянной дислокации.