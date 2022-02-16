НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США не исключили «вторжения» России на Украину на этой неделе

Источник:
ТАСС
521 4
Фото: © Минобороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением о возможности акта «военной агрессии» России против Украины на этой неделе.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — заявил Блинкен в интервью телеканалу France 24, отвечая на вопрос о том, считают ли власти США, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность тем, что Москва «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Россия стала врагом для Украины? 

«Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <...> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками [по этому поводу]», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

Минобороны РФ во вторник, 15 февраля сообщило, что Россия начала возвращать военных Южного и Западного военных округов, задействованных в учениях у украинской границы, в места постоянной дислокации.

Еще по теме
Байден обратился к российскому народу
Мир затаил дыхание: будет ли война с Украиной?
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
Признание республик Донбасса направят Путину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкальские осужденные сделали Бамблби в человеческий рост
Отделка началась на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Летчики МиГ‑31БМ отработают в Сибири перехват «противника»
Процент госпитализированных с COVID детей в Томске вырос вдвое
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Украина выдвинула России ультиматум
Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart
Обсуждение (4)
Картина дня
Байден обратился к российскому народу
США не исключили «вторжения» России на Украину на этой неделе
Хакеры атаковали Минобороны и госбанки Украины
Американку полностью излечили от ВИЧ‑инфекции
О самом главном
Какую косметику подарить мужчине
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
Магия чисел: номер авто влияет на судьбу
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
33
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
22
Союз России и Китая стал порождением слабости США
Sibnet.Ru