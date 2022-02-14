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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждый пятый служебный роман заканчивался свадьбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 20% служебных романов приводят к семье, почти столько же — к долгим отношениям, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

В опросе поучаствовали почти 2 тысячи россиян. Более 35% респондентов признались, что заводили романы с коллегами. 18% познакомились на работе с теми, с кем встречаются или живут сейчас.

Около половины опрошенных, у которых возникали служебные романы, рассказали, что влюбленность переросла в серьезные отношения. 22% опрошенных поженились, 18% долго встречались и расстались. Еще 3% живут вместе, 2% планируют свадьбу.

Среди неприятных аспектов отношений на работе 70% респондентов отметили сплетни и осуждение со стороны коллег. Еще 2% признались, что терпели нападки от начальства.

Тема: Делаем карьеру
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