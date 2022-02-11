Правила упростили: что изменилось для больных коронавирусом?

Пандемия коронавируса продолжается уже почти два года, однако вопросов у заболевших меньше не становится — государство регулярно пересматривает протоколы постановки диагноза, соблюдения карантина и выхода с больничного. По каким правилам болеют ковидом сейчас?

В России действует горячая линия по коронавирусу 8 800 2000 112. Ее специалисты отвечают на любые вопросы, связанные с пандемией.

Подтвердить ковид стало проще

Теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста. Ранее в случае, если экспресс-тест показал положительный результат, для официальной регистрации заражения коронавирусом, требовалось его подтверждение ПЦР-тестом, сделанным через поликлинику. После изменения правил для постановки диагноза это не потребуется.

Но чтобы результаты экспресс-теста приняли для назначения лечения и оформления больничного, тестирование должен провести медицинский работник в лицензированной лаборатории. Если экспресс-тест сделан дома самостоятельно, для подтверждения диагноза нужно обратиться в поликлинику и вызвать врача.

ПЦР-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. Экспресс-тесты определяют наличие антител IgG и IgM. Экспресс-диагностика, в отличие от ПЦР, не показывает результат на начальных этапах заражения, поэтому ПЦР-тест считается более точным.

Все медицинские лаборатории в России обязаны предоставлять результаты тестов на портал «Госуслуг» в автоматическом режиме. Однако в случае с экспресс-тестами могут возникнуть трудности, так как данный функционал пока запущен не во всех регионах страны.

Закрытие больничного без второго ПЦР-теста

С 6 февраля 2022 года Роспотребнадзор разрешил выписывать переболевших COVID-19 без отрицательного теста на коронавирус, если лечение пациента длилось неделю или дольше, и симптомов ковида больше нет.

Отрицательный тест необходим в тех случаях, когда срок лечения оказался короче.

Для контактных отменен карантин

Кроме этого, с 6 февраля вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных лиц. Граждане смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными коронавирусом при условии отсутствия симптомов заболевания.

Прежде контактировавшие с заболевшими коронавирусом должны были провести на изоляции семь календарных дней. При необходимости им оформляли больничный, который закрывался без прохождения ПЦР-теста. Теперь изоляцию можно не соблюдать.

Расширены основания для получения QR-кода

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании теперь можно оформить на основании положительного теста на антитела, соответствующий приказ Минздрава вступит в силу с 21 февраля. Для этого результат теста должен быть загружен на портал «Госуслуг».

До 21 февраля у россиян действуют только три основания для получения QR-кода:

перенесенное заболевание в течение последних 12 месяцев

вакцинация отечественным препаратом в течение последних 12 месяцев

отрицательный результат ПЦР-теста (действует 48 часов)

Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев.

На сегодня тестирование доступно в 1240 лабораториях, из них 112 лабораторий Роспотребнадзора, 842 — при государственных медицинских организациях и 286 частных лабораторий. С перечнями лицензированных лабораторий можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

Услуга платная, в среднем тест на антитела к коронавирусу стоит 1,5 тысячи рублей за тест. Но есть вариант узнать количество антител бесплатно — для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление у лечащего врача, после чего пройти тестирование в государственной лаборатории.