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Выросли аппетиты новосибирцев по автокредитам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число новосибирских автомобилистов, планирующих оформить автокредит свыше 1 миллиона рублей, выросло в два раза за год, сообщила пресс-служба РГС Банка.

Большая часть опрошенных новосибирцев (48%) готовы взять автокредит или кредит наличными на покупку машины на сумму не более 500 тысяч рублей. На втором месте по популярности сумма от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — ее выбрали 32% респондентов. 

18% готовы оформить кредит на сумму от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. И только 2% выбирают кредиты на сумму более 2 миллионов рублей. Займы от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей автолюбители Новосибирска не рассматривают.

Годом ранее автокредит до 500 тысяч рублей планировали взять 70% потенциальных покупателей Новосибирска, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — 20%, на сумму 1-1,5 миллиона рублей — 6% и 4% на сумму более 1,5 миллиона рублей.

На фоне роста цен все меньшее количество заемщиков укладываются в 1 миллион рублей при оформлении автокредита, и все больше потенциальных владельцев увеличивают кредитные аппетиты для финансирования сделки по приобретению авто. В этом году уже 20% заемщиков планируют оформить кредит свыше 1 миллиона рублей по сравнению с 10% годом ранее.

Наиболее важным параметром при рассмотрении кредита 69% будущих автовладельцев назвали максимально низкую процентную ставку. Отсутствие залога значимо для 61% респондентов. 49% новосибирцев отметили важность отсутствия обязательного требования к оформлению каско и других страховок. 31% опрошенных указали такой параметр, как минимальный пакет документов. Еще 20% назвали важным отсутствие требований к автомобилю, 8% — отсутствие первоначального взноса.

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