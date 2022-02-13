Врач рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID

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Эффект ноцебо появляется у некоторых людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщил иммунолог Николай Крючков.
Ноцебо — это противоположный плацебо эффект, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия, при этом по не связанным с препаратом причинам.
«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо», — рассказал ученый в интервью Ura.ru.
По его словам, это наблюдается даже после прививок против гриппа. «Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — сказал Крючков.
Иркут 69И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?
ivanbakНе пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.
mosquito__2010Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...
лачиновСовсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?