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Врач рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID

Источник:
Ura.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эффект ноцебо появляется у некоторых людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщил иммунолог Николай Крючков.

Ноцебо — это противоположный плацебо эффект, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия, при этом по не связанным с препаратом причинам.

«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо», — рассказал ученый в интервью Ura.ru.

По его словам, это наблюдается даже после прививок против гриппа. «Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — сказал Крючков.

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Топ комментариев

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

mosquito__2010

Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru