Врач рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID

Эффект ноцебо появляется у некоторых людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщил иммунолог Николай Крючков.

Ноцебо — это противоположный плацебо эффект, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия, при этом по не связанным с препаратом причинам.

«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо», — рассказал ученый в интервью Ura.ru.

По его словам, это наблюдается даже после прививок против гриппа. «Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — сказал Крючков.