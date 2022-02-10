НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Конгресс США не сумел договориться по санкциям против Путина

Источник:
Sibnet.ru
283 1
Фото: Phil Roeder / Attribution License

Сенат Конгресса США не может достичь соглашения по законопроекту о новых санкция в России в случае ее вторжения на Украину, сообщили авторы документа во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом.

Новые санкции предполагают введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».

Чтобы законопроект был принят, необходима поддержка республиканцев. Но те не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что санкции — могут быть введены только в случае вторжения на Украину. Они настаивают, что США должны задействовать эти меры превентивно, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Белый дом считает, что принятие превентивных мер, особенно против «Северного потока — 2», может спровоцировать ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются уже более месяца.

Тема: Санкции против России
Аналитик спрогнозировал срок укрепления рубля
Боррель посетовал на устойчивость России к санкциям
Европе предрекли энергетическую катастрофу из-за санкций
Новые санкции против России ударят по мировой финансовой системе
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Блогер Даня Милохин показал видео с отдыха на Байкале
Автобус попал в смертельное ДТП в Братске. ВИДЕО
Больше 70% новосибирских пар предпочли совместную готовку
Новосибирск найдет концессионера для упрощенных «умных» остановок
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Стартовала разработка игры GTA 6
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
Sibnet.Ru