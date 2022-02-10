Конгресс США не сумел договориться по санкциям против Путина

Сенат Конгресса США не может достичь соглашения по законопроекту о новых санкция в России в случае ее вторжения на Украину, сообщили авторы документа во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом.

Новые санкции предполагают введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».

Чтобы законопроект был принят, необходима поддержка республиканцев. Но те не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что санкции — могут быть введены только в случае вторжения на Украину. Они настаивают, что США должны задействовать эти меры превентивно, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Белый дом считает, что принятие превентивных мер, особенно против «Северного потока — 2», может спровоцировать ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются уже более месяца.