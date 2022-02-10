Компания Samsung представила новое семейство смартфонов Galaxy S22, в которое вошли три модели — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra. Российские продажи новинок стартуют 11 марта.

Впервые смартфоны Samsung оснащены процессором по передовому техническому процессу 4 нм, который позволил реализовать новейшие технологии производительности и оптимизировать энергопотребление.

Новинки получили дисплеи по технологии Dynamic AMOLED с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и интеллектуальной технологией Vision Booster, которая автоматически настраивает экран в соответствии с окружающим освещением.

Корпуса смартфонов выполнены из алюминиевого сплава Armor, а также переработанного пластика из выловленных в океане рыболовных сетей. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

Камеры и стоимость

Основной модуль камеры Galaxy S22 и Galaxy S22+ включает в себя объектив 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. В экран на лицевой стороне встроена фронтальная камера 10 Мп.

Флагманский Galaxy S22 Ultra оснащен фронтальной камерой 40 Мп, а в основной модуль вошли широкоугольный объектив 108 Мп, сверхширокоугольный объектив 12 Мп и два телеобъектива 10 Мп.

Новые Samsung Galaxy будут управляться фирменной оболочкой One UI 4.1, базирующейся на системе Android 12. Все смартфоны поддерживают быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт.

Базовый вариант Samsung Galaxy S22 в России будет стоить 79,9 тысячи рублей, Samsung Galaxy S22+ — от 94,9 тысячи рублей, а Samsung Galaxy S22 Ultra обойдется минимум в 114,9 тысячи рублей.