НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Samsung представила новое семейство смартфонов Galaxy S22

Источник:
Sibnet.ru
250 0
Фото: © Samsung

Компания Samsung представила новое семейство смартфонов Galaxy S22, в которое вошли три модели — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra. Российские продажи новинок стартуют 11 марта.

Впервые смартфоны Samsung оснащены процессором по передовому техническому процессу 4 нм, который позволил реализовать новейшие технологии производительности и оптимизировать энергопотребление.

Новинки получили дисплеи по технологии Dynamic AMOLED с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и интеллектуальной технологией Vision Booster, которая автоматически настраивает экран в соответствии с окружающим освещением.

Корпуса смартфонов выполнены из алюминиевого сплава Armor, а также переработанного пластика из выловленных в океане рыболовных сетей. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

Камеры и стоимость

Основной модуль камеры Galaxy S22 и Galaxy S22+ включает в себя объектив 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. В экран на лицевой стороне встроена фронтальная камера 10 Мп.

Флагманский Galaxy S22 Ultra оснащен фронтальной камерой 40 Мп, а в основной модуль вошли широкоугольный объектив 108 Мп, сверхширокоугольный объектив 12 Мп и два телеобъектива 10 Мп.

Новые Samsung Galaxy будут управляться фирменной оболочкой One UI 4.1, базирующейся на системе Android 12. Все смартфоны поддерживают быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт.

Базовый вариант Samsung Galaxy S22 в России будет стоить 79,9 тысячи рублей, Samsung Galaxy S22+ — от 94,9 тысячи рублей, а Samsung Galaxy S22 Ultra обойдется минимум в 114,9 тысячи рублей.

Еще по теме
Смартфон iPhone 13 Pro получил «эротическую» версию
Анонсирован бюджетный флагман Honor 60 SE с дизайном iPhone 13 Pro
Раскрыты сроки выпуска нового флагманского смартфона Xiaomi
Рыболовные сети потребовались для производства Samsung Galaxy S22
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как создать дополнительный рабочий стол в Windows 10
07.02.22, 18:05
2622
1
Как переименовать диск в Windows
Универсальный способ сменить букву диска в Windows
07.02.22, 09:32
2567
0
Как разогнать смартфон через опции разработчика
Скрытые настройки, способные ускорить работу смартфона
04.02.22, 19:48
4773
2
Как отключить тачпад на ноутбуке
Универсальный способ отключения тачпада на любом ноутбуке
03.02.22, 20:24
4224
0
Как скопировать текст из видео и картинки в Chrome
Бесплатное расширение, позволяющее распознать текст на картинке или видео
03.02.22, 14:39
3906
0
Как выбрать
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
05.02.22, 17:38
4825
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
5425
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
5787
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
25987
0
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Что следует учитывать при выборе комплекса видеонаблюдения, какие технические характеристики камеры важны и есть ли риски нарушить закон при ее установке?
15.12.21, 21:43
25555
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инфекционист рассказал о постковидном синдроме у привитых
Вирусолог высказался о необходимости отдельной вакцины от «омикрона»
Телескоп для изучения Солнца построят в Бурятии за 30 млрд рублей
Исправительный центр для осужденных построят в Томской области
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Стартовала разработка игры GTA 6
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
Sibnet.Ru