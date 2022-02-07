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Парк «Арена» возле нового ЛДС в Новосибирске откроют в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заельцовский парк в Новосибирске откроют после реконструкции 1 июня, а в сентябре новосибирцы смогут посетить ландшафтный парк «Арена» возле нового ЛДС, сообщает мэрия города.

«У нас есть все основания, чтобы завершить реконструкцию и открыть Заельцовский парк 1 июня. Окончание работ по обустройству нового ландшафтного парка у ледовой арены запланировано на сентябрь. Возможно, их удастся закончить раньше, ко Дню города», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Ландшафтный парк «Арена» – это 15 гектаров лесной территории в шаговой доступности от станции метро «Спортивная». В будущем планируется продлить парк до Бугринской рощи. Между двумя мостами – Октябрьским и Бугринским – появится протяженная набережная, которая станет важнейшим элементом водно-зеленого каркаса Новосибирска.

В этом году начнется масштабное преображение поймы реки Каменки в Дзержинском районе. Следом за ней предстоит благоустроить парк «Иня» в Первомайском районе. 

В этом году планируется разработать проектную документацию и пройти государственную экспертизу, чтобы подать заявку на финансирование в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

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mosquito__2010

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mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

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mosquito__2010

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