Инфекционист оценил точность экспресс-тестов на COVID

Инфекционист Андрей Поздняков назвал плюсы и минусы экспресс-тестов на определение антигена коронавируса. По его словам, эффективность таких тестов составляет 70-80%.

Существует несколько видов экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. «Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

По словам Позднякова, их заявленная эффективность в среднем составляет 70-80%, в зависимости от тест-системы. Преимущество экспресс-тестов — это скорость.

«Тем не менее, существует проблема отрицательной предсказательной ценности. Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус и получаем отрицательный результат, то существует вероятность, что он может быть недостоверен. Вместе с тем, положительному результату в таком случае можно доверять», — пояснил врач.

Дело в том, что у экспресс-теста нижняя граница чувствительности гораздо выше, чем у ПЦР-теста. То есть при малой концентрации вируса в пробе антигенный тест ее не заметит, ПЦР-тест гораздо более точен.

Кроме того, результат экспресс-теста не считается документальным подтверждением отсутствия заболевания. Если после контакта с коронавирусом прошло более недели и симптомов нет, тогда скорее всего, отрицательному результату теста на антиген можно верить, считает Поздняков.

Но если у человека есть симптомы COVID-19, был контакт с инфицированным, если он не вакцинирован или входит в группу риска тяжелого течения заболевания, но получает отрицательный результат экспресс-теста, то ему лучше дополнительно сдать ПЦР-тест, добавил инфекционист.