И. о. мэра Томска заразился коронавирусом

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер заразился коронавирусом, он находится дома на изоляции, сообщил в понедельник Telegram-канал городской администрации.

По информации администрации, Ратнер получил положительный тест на коронавирус, но болезнь протекает в легкой форме, и. о. главы города продолжает работать из дома.

Ратнер возглавил администрацию Томска в 2020 году, когда арестовали мэра города Ивана Кляйна. В конце 2021 года ему вынесли приговор, но так как он пока не вступил в законную силу, Кляйн все еще считается мэром города.