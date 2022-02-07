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И. о. мэра Томска заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © томское отделение «Единой России»

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер заразился коронавирусом, он находится дома на изоляции, сообщил в понедельник Telegram-канал городской администрации.

По информации администрации, Ратнер получил положительный тест на коронавирус, но болезнь протекает в легкой форме, и. о. главы города продолжает работать из дома.

Ратнер возглавил администрацию Томска в 2020 году, когда арестовали мэра города Ивана Кляйна. В конце 2021 года ему вынесли приговор, но так как он пока не вступил в законную силу, Кляйн все еще считается мэром города.

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COVID19 #Новости COVID19 #Местная власть
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