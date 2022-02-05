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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган заразился коронавирусом после визита на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса «омикрон». Известно, что турецкий лидер в январе прошел вакцинацию от коронавируса препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал Эрдоган в Twitter. По его словам, болезнь у него и супруги протекает легко. Он продолжит работу из дома.

Эрдоган 3 февраля посетил Украину. Его визит был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. В Киеве он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский и Эрдоган подписали соглашения и меморандумы о взаимопонимании, в том числе в оборонной сфере, а также обсудили конфликт на востоке Украины.

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Топ комментариев

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

Plaguer

А до этого ютуб каналы республик зачистил.Ну вообще не палятся.

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

physx

Ждем очередного подорожания цен на топливо.
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