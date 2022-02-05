Эрдоган заразился коронавирусом после визита на Украину

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса «омикрон». Известно, что турецкий лидер в январе прошел вакцинацию от коронавируса препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал Эрдоган в Twitter. По его словам, болезнь у него и супруги протекает легко. Он продолжит работу из дома.

Эрдоган 3 февраля посетил Украину. Его визит был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. В Киеве он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский и Эрдоган подписали соглашения и меморандумы о взаимопонимании, в том числе в оборонной сфере, а также обсудили конфликт на востоке Украины.