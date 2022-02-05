Эрдоган заразился коронавирусом после визита на Украину

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса «омикрон». Известно, что турецкий лидер в январе прошел вакцинацию от коронавируса препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac.
«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал Эрдоган в Twitter. По его словам, болезнь у него и супруги протекает легко. Он продолжит работу из дома.
Эрдоган 3 февраля посетил Украину. Его визит был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. В Киеве он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский и Эрдоган подписали соглашения и меморандумы о взаимопонимании, в том числе в оборонной сфере, а также обсудили конфликт на востоке Украины.
pepelmetalВоо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!
PlaguerА до этого ютуб каналы республик зачистил.Ну вообще не палятся.
pepelmetalЭто мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул
physxЖдем очередного подорожания цен на топливо.