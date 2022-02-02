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Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань — «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, сейчас коронавирус в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, «омикрон» не провоцирует. Но, еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам.

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