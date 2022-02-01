Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске

Рабочий сорвался с опоры строящегося четвертого моста через Обь в Новосибирске и погиб, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, 45-летний мужчина сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе Новосибирска.

На месте происшествия работает следователь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным.