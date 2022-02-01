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Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Группы «ВИС»

Рабочий сорвался с опоры строящегося четвертого моста через Обь в Новосибирске и погиб, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, 45-летний мужчина сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе Новосибирска.

На месте происшествия работает следователь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным. 

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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

Danilon

Прежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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