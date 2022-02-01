Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске

Фото: © Пресс-служба Группы «ВИС»
Рабочий сорвался с опоры строящегося четвертого моста через Обь в Новосибирске и погиб, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.
По предварительным данным, 45-летний мужчина сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе Новосибирска.
На месте происшествия работает следователь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным.
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DanilonПрежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....
turan601есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ