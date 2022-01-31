Плановую медпомощь и развлечения отменили в Томской области

Власти Томской области со вторника, 1 февраля, введут несколько дополнительных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса: приостанавливается плановая медпомощь, запрещаются развлекательные мероприятия, образование частично переходит в дистанционный формат.

«При сегодняшней динамике мы прогнозируем до тысячи заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать все, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции», — цитирует департамент здравоохранения региона губернатора Сергея Жвачкина.

Муниципалитеты обязали переводить не менее чем на неделю на дистанционное обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19.

Учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области до 1 марта будут работать исключительно в дистанционном режиме.

С 1 февраля и до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе приостанавливается плановая медицинская помощь. Исключение составляет помощь, отсрочка которой критична для здоровья (главным образом, при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях).

На месяц, до 1 марта в Томской области вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и других массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. Также под запретом оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах.

С 1 февраля до 1 марта в регионе запрещены все досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан. Исключение составляют залы с посадочными местами — их можно заполнять не более чем на 50%.

В течение месяца предприятиям и организациям в Томской области запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия.