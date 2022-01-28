Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции

Введение Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы приведет к полному разрыву отношений между США и России, заявил в министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет <...>, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава МИД России отметил, что на Западе понимают, что введение этих санкций не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

В Конгресс США внесен законопроект «О защите суверенитета Украины». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба и других представителей военного руководства.