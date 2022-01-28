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Морозы до 42 градусов ожидаются в выходные в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Конец января будет морозным в Забайкальском крае, по ночам температура воздуха опуститься до 42 градусов, начальник отдела метпрогнозов Светлана Хрусталева.

«Заканчивается январь, который продолжает показывать свой суровый характер. Вот и в последние дни января по территории Забайкалья сохранится морозная со слабым ветром погода», — сообщила синоптик.

Антициклон с ночными температурами ниже 30 градусов определит погоду выходных дней. Температура по северной половине края ночью составит 37-42 градуса мороза, днем не превысит 21-26 градусов.

По остальным районам температура ночью прогнозируется 32-37 градусов, в отдельных районах до 26 градусов, днем 14-19 градусов, местами по южным районам 9-14 градусов. В начале следующей недели морозы усилятся.

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