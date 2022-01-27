QR-коды привитых россиян выставили на продажу

База QR-кодов привитых от коронавируса россиян появилась в продаже на одном из популярных хакерских форумов. Размер полной базы составляет 150 гигабайт.

Анонимный продавец утверждает, что данные охватывают 48 миллионов человек и были получены из приложения «Госуслуги СТОП коронавирус», пишет Telegram-канал «Утечки информации».

Доступный для скачивания образец базы содержит первые буквы фамилии, имени и отчества на русском и английском языках, дату рождения, а также уникальный номер пациента в регистре Минздрава.

Данные также включают первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, название вакцины, которой был привит человек, а также непосредственно QR-код в формате PNG со сроком действия.

Минцифры изучает информацию об утечке обезличенных данных из приложения, передает ТАСС. По мнению чиновников, угрозы личным данным пользователей нет, так как в программе не содержатся персональные данные граждан.