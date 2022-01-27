НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Потенциально опасный новый коронавирус нашли в Южной Африке

Источник:
ТАСС
557 2
Фото: © UK Department for International Development

Недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, выяснили микробиологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня.

«Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», — приводит ТАСС сообщение исследователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМутант: что известно об «омикроне»

Пандемия заставила ученых исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах.

Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами, отмечают биологи.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Тува ввела жесткие ограничения из‑за «омикрона»
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти запланировали всеобщий карантин для школ
Избирком Бурятии подал в суд на Сергея Зверева
Полицейские в Бурятии изъяли нефрит на сумму 110 млн рублей
Еще одно дело возбудили на Алтае из-за истязания детей
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Раскрыто убийство семьи в Омской области
Обсуждение (2)
Картина дня
США и НАТО отвергли все ключевые требования России
Потенциально опасный новый коронавирус нашли в Южной Африке
Госдеп поставил вопрос об отъезде из США посла России
Россия сосредоточит в Средиземном море корабли всех флотов
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Voland2

Это они серьёзно? Или они из сколково?

Uynachalnica

Докторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...

west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.
Sibnet.Ru