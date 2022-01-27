Недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, выяснили микробиологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня.

«Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», — приводит ТАСС сообщение исследователей.

Пандемия заставила ученых исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах.

Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами, отмечают биологи.