Недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, выяснили микробиологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня.
«Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», — приводит ТАСС сообщение исследователей.
Пандемия заставила ученых исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах.
Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами, отмечают биологи.
Voland2Это они серьёзно? Или они из сколково?
UynachalnicaДокторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...
west_nikИсторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.
jeryakobКонечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.