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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт указал на опасное действие при ДТП на парковке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобилист, задевший чужую машину на парковке, должен вызвать ГИБДД, а не писать записки с предложением возместить ущерб, напомнил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Водитель, зацепивший другую машину, должен освободить проезжую часть и вызвать на место аварии ГИБДД, объяснив, что задет припаркованный автомобиль, а его хозяина нет на месте, описал алгоритм действий Шкуматов агентству «Прайм».

ГИБДД может оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним. Если владелец пострадавшего автомобиля находится в отъезде и не может прибыть к месту происшествия для стандартной процедуры оформления ДТП, то инспектор выписывает справку о ДТП и постановление об административном правонарушении в адрес водителя, который задел автомобиль.

«Не нужно, торопясь по своим делам, оставлять записки на пострадавшем автомобиле "Я вас задел, звоните, готов возместить"», — предупредил автоэксперт.

По его словам, пострадавший может позвонить в полицию, тогда отъезд будет расценен как скрытие с места аварии. Штрафов за такое нарушение нет, только лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет, даже если машине причинен ущерб на 100 рублей.

Тема: Дорожные войны
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Авто #Автоправо
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