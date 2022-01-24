США не станут вводить санкции к России до «вторжения» на Украину

Соединенные Штаты считают, что санкции против России должны быть введены в случае агрессивных действий против Украины, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Цель этих санкций в том, чтобы сдержать российскую агрессию. Если их ввести, то сдерживающий эффект будет потерян. Все, что мы делаем, включая согласование позиций с Европой масштабных последствий для России, направлено на то, чтобы повлиять на расчеты президента Путина и убедить его не предпринимать агрессивные действия», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести санкции против России немедленно. По его мнению, в случае начала вторжения они не будут уже иметь смысла.

В странах Запада растет истерия по поводу возможного вторжения Россия на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.