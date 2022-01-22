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Ванна сбежала от томича. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Томска устроил погоню за убежавшей ванной — ролик со смешным эпизодом распространяется по социальным сетям.

На видео перевернутая ванна быстро скользит по тротуару, а за ней отчаянно гонится человек. Он практически ловит ее, но она «вырывается» и едет дальше. Хозяин смог ее настичь только на дороге.

На ролик, размещенный в томском паблике «Регион-70» в «ВКонтакте», кто-то наложил музыку из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Комментатором понравилось видео. Они вспомнили «Мойдодыра» Корнея Чуковского и поразилась, что ванна знает ПДД, так как пересекла дорогу по пешеходному переходу.

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Томск #Курьезы #Видеоновости
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