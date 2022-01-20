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Сломавший руку полицейскому житель Кузбасса получил реальный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Кемерова сломал руку полицейскому, когда был задержан на улице в нетрезвом виде, он проведет в колонии 3,5 года, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские заметили на улице пьяного мужчину и посадили его в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный стал вести себя агрессивно, бить ногами по сиденью.

Полицейский, сидевший на переднем сиденье, сделал ему замечание. В ответ «злоумышленник ударил представителя власти ногой по руке».

Мужчина сломал силовику руку. Суд признал 44-летнего жителя Кемерова виновным по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Гражданин не сотрудничал со следствием и не признал свою вину. Суд отправил его в колонии особого режима на 3,5 года.

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Кузбасс #ЧП #Криминал
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