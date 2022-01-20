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Спасатель из Абакана сконструировал уникальный пожарный багги

Источник:
Sibnet.ru
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пожарный багги
пожарный багги
Фото: © ГУ МЧС по Хакасии

Водитель абаканской пожарно-спасательной части Антон Донец собрал уникальный пожарный багги, сообщает ГУ МЧС по Республике Хакасии.

Уникальность багги в системе стабилизации, она помогает в маневрировании и передвижению по пересеченной местности, причем, работать может эта система в трех режимах.

«Чтобы уменьшить радиус разворота автомобиля, я установил на задние колеса дополнительную рулевую рейку с электронным управлением. На малой скорости задние колеса слегка повернут в противоположную сторону и помогут войти в поворот или выполнить разворот на небольшой площади», — рассказал Донец.

Двигатель в багги взят из японского автомобиля, надежный и мощный. Почти триста лошадиных сил приводят в движение задние колеса. В нижней части автомобиля конструктор предусмотрел место для бака с водой емкостью чуть более 200 литров. В планах с помощью рукава и выхлопных газов организовать подачу распыленной воды на кромку огня.

 «Принцип тушения как у "ветродуйки" — ранцевого огнетушителя с мотором, только эта "ветродуйка" может сама очень быстро приехать в любую местность и тушить огонь на протяжении полутора часов. Имя я ей пока не придумал, но коллеги на работе подсказали назвать этот багги "Каракурт", внешне они очень схожи», — сказал Донец.

Изобретатель еще не завершил работу над конструкцией. Донец собирается запатентовать изобретение.

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Uynachalnica

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Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.

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