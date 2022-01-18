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«Омикрон» добрался до Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в Омской области, сообщило во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на вторник, в Омской области выявлено 13 случаев заражения «омикроном». Первый случай завозной (заболевший прилетел из Казахстана), это выяснилось в аэропорту.

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Еще один заболевший прибыл из Ханты-Мансийского автономного округа. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы региона.

Заболевшие изолированы. Коронавирус у них протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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