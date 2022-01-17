Инфекционист рассказал об опасности «омикрона» для детей

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему новый штамм коронавируса «омикрон» представляет угрозу в большей степени для детей.

По словам главврача лаборатории «Инвитро-Сибирь», детей госпитализируют с «омикроном» чаще из-за его особенности — этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с дельта-штаммом.

«Он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», — цитирует врача пресс-служба лаборатории.

Инфекционист пояснил, что у подростков бронхи уже сформированы, а вот у детей младшего возраста их слизистая оболочка более рыхлая, поэтому бронхит распространяется быстрее.

«Омикрон», по словам Позднякова, более опасен для детей из-за того, что он более заразен. Никаких особенных мер профилактики нет: нужно соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни. Лучше, если взрослые в окружении ребенка будут привиты от коронавируса.