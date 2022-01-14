Ритейлер назвал самый популярный продукт в Новосибирске в праздники

Мандарины стали продуктом, который новосибирцы чаще всего покупали в новогодние праздники, выяснили аналитики онлайн-ритейлера «Самокат».

Чаще всего новосибирцы покупали в «Самокате» воду, молоко, яйца и газированные напитки. Самым популярным праздничным продуктом стали мандарины: за каникулы новосибирцы заказали в Самокате 10 тысяч килограммов мандаринов.

На каникулах жители Новосибирска стали заказывать больше яиц (+35%), рыбной гастрономии (+12%) и снэков (+10%). А вот спрос на кондитерские изделия и сладкую выпечку в праздники снизился на 28%.