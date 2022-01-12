Полиция Чечни получила тюнингованные Cadillac Escalade

Полиция Чечни получила внедорожники Cadillac Escalade последнего поколения, соответствующее видео появилось на официальной странице Instagram автомобильного ателье Indigo.

На опубликованных кадрах модифицированные Cadillac Escalade покидают мастерскую. О принадлежности внедорожников к министерству внутренних дел Чечни свидетельствуют регистрационные знаки на авто.

Полицейские Cadillac дополнены проблесковыми маяками, силовым обвесом спереди, сзади, а также на боковых порогах. Доработанные автомобили получили защитные решетки перед радиатором.

Cadillac Escalade последнего поколения в России стоит от 8,7 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с мотором V8 объемом 6,2 литра, который выдает 416 лошадиных сил. Это позволяет тяжелому внедорожнику ускоряться до 100 километров в час за 6,6 секунды.