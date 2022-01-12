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Полиция Чечни получила тюнингованные Cadillac Escalade

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Concavo Wheels / Attribution License

Полиция Чечни получила внедорожники Cadillac Escalade последнего поколения, соответствующее видео появилось на официальной странице Instagram автомобильного ателье Indigo.

На опубликованных кадрах модифицированные Cadillac Escalade покидают мастерскую. О принадлежности внедорожников к министерству внутренних дел Чечни свидетельствуют регистрационные знаки на авто.

Полицейские Cadillac дополнены проблесковыми маяками, силовым обвесом спереди, сзади, а также на боковых порогах. Доработанные автомобили получили защитные решетки перед радиатором.

Cadillac Escalade последнего поколения в России стоит от 8,7 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с мотором V8 объемом 6,2 литра, который выдает 416 лошадиных сил. Это позволяет тяжелому внедорожнику ускоряться до 100 километров в час за 6,6 секунды.

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Авто #Авторынок #Силовые структуры
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