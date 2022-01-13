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Что такое Старый Новый год. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rasfokus.ru
Старый Новый год, отмечаемый в ночь с 13 на 14 января, — календарная «аномалия», существующая в России больше ста лет. Еще один праздник появился в стране из-за смены летоисчисления в начале XX века.

Молодое советское правительство в 1918 году решило жить по григорианскому календарю, уже несколько столетий действующему в западном мире. До этого царская Россия и православная церковь использовали юлианский календарь.

Отличия юлианского и григорианского календарей

Декретом от 24 января 1918 года «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени» из наступающего февраля выбросили 13 дней: вслед за 31 января сразу наступило 14 февраля.

Русское духовенство не согласилось с переходом на новый стиль и не отказалось от юлианского календаря. Многие верующие пренебрегали введенным календарем и устраивали новогодние празднества в кругу семьи в ночь на 14 января.

«Окончился "старый" 1918 год. Новый "старый" год официально, конечно, не празднуется, все присутствия и торговли будут открыты по-будничному, а Церковь справляет новолетие по-прежнему, т.е. 14 января нового стиля. Правоверные "буржуи" тоже старообрядствуют, и весь сегодняшний день с тоскою вспоминали, как бывало встречали Новый год, и многие из них еще справят его "по-старому" в полном смысле этого слова, т.е. с хорошей выпивкой и обильной закуской», — писал автор известного дневника Николай Окунев.

В 20-30 годы XX века правительство пыталось искоренить «мещанский» праздник, но безуспешно. В 1950-е в числе отмечающих Старый Новый год чаще упоминались сельские жители, а к 1970-м он получил популярность среди городского населения.

В XXI веке традиция праздновать Старый Новый год постепенно теряет популярность. В 2012 эту дату праздновали 46% жителей России, а в 2021 — 26%.

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Жизнь #Праздник #Новый год
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