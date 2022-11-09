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Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru
Сочетания клавиш на клавиатуре значительно ускоряют работу с компьютером. Особенно полезно использовать специальные клавиатурные сокращения при работе с текстом, так как в этом случае при форматировании и печати не нужно переносить руку на мышку, что неизбежно замедляет выполнение нужных действий.

Для повышения продуктивности на первом этапе достаточно запомнить самые полезные комбинации. Например, копировать, выделить или удалить слова и абзацы можно нажатием двух клавиш. Чтобы упростить запоминание, специалисты рекомендуют выписать нужные клавиатурные сокращения на стикер и наклеить на монитор.

Как работать с текстом без мышки

Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров, почтовых программ и онлайновых сервисов.

Работа со словами

  • Ctrl + стрелка вправо — переместить курсор в начало следующего слова
  • Ctrl + стрелка влево — переместить курсор в начало предыдущего слова
  • Ctrl + стрелка вверх — переместить курсор в начало абзаца
  • Ctrl + стрелка вниз — переместить курсор в конец абзаца
  • Ctrl + Delete — удалить следующее слово

Редактирование текста

  • Ctrl + A — выделить весь текст
  • Ctrl + C — копировать выделенный текст
  • Ctrl + X — вырезать выделенный текст
  • Ctrl + V — вставить текст на место курсора
  • Ctrl + Z — отменить последнее действие
  • Ctrl + Y — повторить последнее действие

Перемещение курсора

  • Home — переместить курсор в начало текущей строки
  • End – переместить курсор в конец текущей строки
  • Ctrl + Home — переместить курсор в начало текущей строки
  • Ctrl + End — переместить курсор в конец текущей строки

Выбор текста

  • Shift + стрелка влево или вправо — выделить один символ
  • Shift + Ctrl + стрелка влево или вправо — выделить слово
  • Shift + Home — выделите текст между курсором и началом текущей строки
  • Shift + End — выделите текст между курсором и концом текущей строки

Форматирование текста

  • Ctrl + B — меняет шрифт в тексте на жирный
  • Ctrl + I — меняет шрифт в тексте на курсив
  • Ctrl + U — меняет шрифт в тексте на подчеркнутый

Самые загадочные клавиши

На любой современной клавиатуре есть три загадочные клавиши, назначение которых знают далеко не все пользователи — Print Screen, Scroll Lock и Pause. В некоторых случаях они также могут пригодиться для работы с текстом.

Так, при нажатии клавиши Print Screen делается снимок всего экрана, откуда его можно вставить в любой графический редактор с помощью клавиатурного сокращения Ctrl + V. Чтобы сделать снимок только активного экрана, нужно нажать клавиши Alt + Print Screen.

Scroll Lock используется для изменения поведения курсора. Например, в Microsoft Excel клавиша включает режим прокрутки документа клавишами «стрелками», то есть фактически заменяет колесо мышки.

Что касается клавиши Pause, то комбинацию Ctrl + Alt + Pause можно использовать для переключения между полноэкранными и оконными сеансами удаленного рабочего стола.

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