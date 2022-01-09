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Младенца в коробке нашли в Рождество на улице в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новорожденный лежал в коробке на обочине дороги вблизи села Сосновка Новосибирской области, сообщило в воскресенье региональное управление СК РФ.

По данным следствия, информация о ребенке поступила в полицию 7 января. Коробку с младенцем обнаружил подросток. Погода в Рождество была не самая теплая, по области температура составляла около 12 градусов ниже нуля. В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следователи и полиция выясняют обстоятельства произошедшего и ищут людей, «выбросивших» новорожденного на улицу.

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Новосибирск #ЧП
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