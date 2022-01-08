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Четыре человека погибли при пожаре в пансионате в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар в частном пансионате Кемеровской области унес жизни четырех человек, их не смогли эвакуировать сотрудники учреждения, все погибшие не могли передвигаться самостоятельно, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар в пансионате случился в ночь с 7 на 8 января. По версии следствия, огонь вспыхнул в хозяйственно-бытовом помещении пансионата (в бойлерной), после чего сработала пожарная сигнализация.

В пансионате находились 47 постояльцев, 16 из них лежачие. Сотрудники учреждения эвакуировали людей, но не успели спаси всех — огонь перекинулся на мебель и деревянные перекрытия.

Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив очага возгорания тела трех мужчин, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины. По предварительной информации причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

По данному факту следственными органами СК РФ по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара.

Также установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

Уголовное дело передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.

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