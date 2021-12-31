Проезд на трамваях и автобусах в Улан-Удэ станет бесплатным 31 декабря

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Проезд на трамваях и автобусах в Улан-Удэ станет бесплатным в новогоднюю ночь с 23.00 работать до 03.00, сообщает мэрия города.
31 декабря трамваи и муниципальные автобусы с 23.00 часов 31 декабря 2021 года до 03.00 часов 1 января 2022 года будут бесплатными для горожан.
«В этот временной период по трамвайным маршрутам будут
курсировать пять вагонов, МУП "Городские маршруты" будут обслуживать
маршруты № 1, 3, 10, 16, 134 с помощью шести автобусов. Частными перевозчиками
по ряду маршрутов будет продлена работа транспорта в количестве 2-3 единиц на
каждом направлении», — говорится в сообщении.
Время и местоположение движения автобусов и трамваев можно определить через мобильные приложения «Умный транспорт», «2ГИС» и на сайте bus03.ru.
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