Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года

Знакомый Ванги, бизнесмен Борис Кючуков расшифровал предсказание провидицы по поводу года пяти двоек. 22.02.2022 года произойдет нечто переломное, считает он.

Ранее о предсказании пяти двоек говорил кум Ванги Сергей Косторной, но речь шла о датах с двойками в 2021 году. Кючуков убежден, что болгарская предсказательница говорила именно о 22.02.2022 года, поскольку только эта дата зеркальная.

По словам Бориса Кючукова, Ванга говорила, что в 2022 году будет найден источник энергии мощнее солнца. Поскольку естественные источники энергии постепенно будут истощаться, это открытие станет переломным для человечества.

Предсказания Ванги на 2022 год

Борис Кючуков признался в эфире программы «На самом деле», что Ванга не говорила ему подробно о событиях дня пяти двоек, но обещала, что в этот год людей ждут большие перемены. Расшифровать магию цифр помог астролог и нумеролог Татьяна Лукашевич.

«Этот год находится под цифрой шесть (если сложить все цифры года), шесть— число гармонии, семьи, любви и счастья. Шестерка ассоциируется с космосом и всемирным порядком, год хорош для семьи и рождения детей» — сказала Лукашевич.

Кроме этого, астролог уверена, что в 2022 году полностью победить коронавирус не удастся. Но весной будет найдено новое лекарство, которое значительно улучшит ситуацию.