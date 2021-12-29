Расшифровано новое предсказание Ванги про 2022 год

Знакомый Ванги, бизнесмен Борис Кючуков предоставил записи, сделанные со слов предсказательницы по поводу года пяти двоек. Он уверен, что ранее прогнозы болгарской провидицы трактовали неверно.

«Год пяти двоек нужно понимать, как 22.02.2022. Это год, когда случится самое важное и интересное событие», — сказал Кючуков в эфире программы «На самом деле». Ранее пять двоек были в другие даты, но именно эта — зеркальная.

Год будет переломный, считает знакомый Ванги. Он перечислил основные предсказания провидицы:

«Китай покажет клыки». Кючуков считает, что Ванга предсказала угрозу Китаю от других стран, но страна даст отпор и все об этом пожалеют. Предполагается, что будет попытка сорвать Олимпиаду.





«Луна покажет скрытую сторону». Здесь речь идет об освоении Луны и конкуренция за ее поверхность. В 2022 году, по мнению физика Антона Рыженкова, борьба особо видимо развернется между США, Россией и Китаем.





«Люди научатся слушать воздух». В этом предсказании намек на развитие технологий, связанных с передачей информации.

Мнение нумеролога

Нумеролог Фарида Красавкина сказала, что двойка символизирует энергию и важно в какое русло эту энергию направить.

«Если направить в негативное русло, соответственно, это будет нести неблагоприятные события, вплоть до того, что может нести разрушение. Если эту энергию направить в положительное русло, это будет нести благо», — сказала нумеролог.

По мнению Красавкиной, для России 2022 год благоприятен, а в последующие года будет лучше и лучше. В 2024 и 2025 россияне уже смогут ощутить итог благоприятных перемен.