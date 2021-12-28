Цена и рейтинг: какое шампанское выбрать

Шампанское, кава или просекко? Игристое из Европы или России? Что такое шипучие винные напитки? О главных правилах выбора шампанского рассказали эксперты.

Перед тем как купить игристое, надо внимательно изучить этикетку. Производители должны указать информацию о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда. Слова ЗГУ (защищенное географическое указание) или ЗНМП (защищенное наименование места происхождения) обозначают регион производства и даже конкретный виноградник.

До 300 рублей

В суперэконом-сегменте можно встретить, скорее, не игристое вино, а шипучие винные напитки. Часто они носят италоподобные названия, рассказал преподаватель Школы вина «Энотрия» Дмитрий Мережко агентству «Прайм».

Такой надписью могут быть отмечены и реальные вина, произведенные из импортного виноматериала. «Это значит, что виноград вырос где-то в Чили, или ЮАР, его собрали, сделали тихое вино, привезли в Россию и уже здесь, на заводе в Петербурге, Новороссийске или Красноярске превратили в игристое», — отметил эксперт.

300 — 800 рублей

Конкурентами российским винам, произведенным в регионах Кубани, Крыма и Дагестана, будут недорогие варианты просекко, асти, других итальянских игристых, а также испанской кавы и зектов.

«Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведенными, чаще всего, крупными предприятиями», — пояснил Мережко.

Фото: © Sibnet.ru

800 — 1,5 тысячи рублей

По словам эксперта, за такую цену можно приобрести встретить образцы отличных игристых из Испании, Италии, Португалии, Новой Зеландии. Однако многие российские шампанские не уступят им в качестве, а по разнообразию подходов и использованных сортов даже дадут фору.

Мережко напомнил, что сейчас термином «российское шампанское» маркируют выдержанные в бутылке (то есть произведенные традиционным, или «шампанским» методом) игристые вина, в производстве которых применялось сырье из выращенного в России винограда.

1,5 тысячи — 3 тысячи рублей

Сюда попадают лучшие российские шампанские, их конкуренты — отличные просекко и кава, франчакорта из Ломбардии и французские креманы. Почти все вина здесь будут брютами или экстра-брютами.

Модная категория — петнаты, мутноватые и сладковатые игристые вина, часто закупоренные пивной пробкой.

Выше 3 тысяч рублей

По словам преподавателя винной школы, это царство игристых вин из Шампани. Они довольно сильно варьируют по стилю и качеству и могут отличаться по цене в десятки раз, но, в целом, остаются самой престижной и качественной категорией.

Качественное игристое вино пузыриться не менее 10 часов после того, как напиток разлили по бокалам.

Рейтинг Роскачества

Роскачество в 2021 году исследовало 147 образцов российских игристых вин. Комиссия оценивала внешний вид, аромат и вкус напитков.

Лучшим вином, произведенным по классической технологии, стало выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» с ЗНМП «Южный берег Тамани».

Лучшее вино, произведенное по методу Шарма, — мускатное игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусухое белое «AV. АВ молодое».

Лучшее жемчужное игристое — вино с ЗГУ «Крым» полусухое розовое «ЗБ вайн Фриззанте» от производителя «Золотая балка». Жемчужное игристое отличается технологией производства, в нем меньше пузырьков и пены, чем в традиционном шампанском.

Лучшее розовое игристое — вино с ЗГУ «Крым» брют розовое «Пино Нуар Балаклава».

Лучшими полусладким и сладким игристыми стали игристое вино с ЗГУ «Крым» полусладкое белое «Балаклава Мускат» и ростовское игристое вино с ЗГУ «Долина Дона» сладкое красное «Цимлянское».

В топ-3 лучших белых брютов вошли игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» брют белое «Коллекция винодела», игристое вино с ЗГУ «Крым» брют белое выдержанное «Балаклава» и игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» брют белое «Мускат Оттонель» Fanagoria.