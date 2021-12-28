Омские власти отказались ослабить ограничения по COVID

Режим повышенной готовности продлен в Омской области до конца января, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, сообщила администрация региона.

Режим повышенной готовности продлен в Омской области до 31 января, никакие из ограничений пока не снимаются.

«Ситуация все еще очень напряженная как по городу, так и ряду муниципальных районов, где значительно выше, чем в среднем по области показатель. И второе: те ограничения, который мы вводили на предыдущих заседаниях оперативного штаба, сохранены. Никаких послаблений мы сегодня не делали ни по QR-кодам, ни по смягчению санитарно-эпидемиологических требований для торговых комплексов, учреждений культуры, на предприятиях и в организациях», — сказал первый зампредседателя правительства региона Валерий Бойко.

Также власти решили, что в праздничные дни все медицинские лаборатории по ПЦР-диагностике, вне зависимости от формы собственности, будут работать.