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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Омские власти отказались ослабить ограничения по COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим повышенной готовности продлен в Омской области до конца января, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, сообщила администрация региона.

Режим повышенной готовности продлен в Омской области до 31 января, никакие из ограничений пока не снимаются.

«Ситуация все еще очень напряженная как по городу, так и ряду муниципальных районов, где значительно выше, чем в среднем по области показатель. И второе: те ограничения, который мы вводили на предыдущих заседаниях оперативного штаба, сохранены. Никаких послаблений мы сегодня не делали ни по QR-кодам, ни по смягчению санитарно-эпидемиологических требований для торговых комплексов, учреждений культуры, на предприятиях и в организациях», — сказал первый зампредседателя правительства региона Валерий Бойко.

Также власти решили, что в праздничные дни все медицинские лаборатории по ПЦР-диагностике, вне зависимости от формы собственности, будут работать.

Тема: Коронакризис
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Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

лачинов

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